Livorno, Spinelli jr: "Breda e Filippini intelligenti: sapranno convivere"

Aria di novità in casa Livorno. Sembrava prossimo all’esonero mister Roberto Breda, ma alla fine la proprietà ha deciso di puntare ancora su di lui affiancadogli però Antonio Filippini, uomo di fiducia della famiglia Spinelli. Scelta che ha aperto un dibattito in terra labronica, e che, dalle colonne di Tuttosport, è stata spiegata dall’amministratore delegato Roberto Spinelli: “Questa decisione è stata partorita lunedì sera, analizzando tutte le varie cose. Siamo tutti consapevoli che la squadra debba metterci più cattiveria: le occasioni si creano e i gol subiti non arrivano perché ci mettono sotto, ma perché commettiamo ingenuità pagate a caro prezzo. Se avessimo fatto altri due punti a Cosenza e due tra Salernitana e Chievo, saremmo abbastanza tranquilli. Dobbiamo migliorare tutti, società, squadra e allenatore, lavorare sodo e iniziare a fare punti, anche con qualche pareggino”.

Sulla convivenza tra Breda e Filippini: “Sono due persone intelligenti: Breda ha grandi caratteristiche, Filippini ne ha altre e aiuterà l’allenatore in un confronto più propositivo rispetto a quello che aveva finora il mister con il suo staff. Antonio lo conosciamo da anni, lo rispettiamo come uomo e siamo certi che potrà darci una mano”.

Intanto, squadra già in Lombardia, in ritiro, per preparare al meglio la gara contro la Cremonese.