Livorno, Spinelli jr: "Da 20 anni ci impegniamo. Basta sputarci addosso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’amministratore delegato del Livorno Roberto Spinelli si è lasciato andare a un duro sfogo ai microfoni di Tele Granducato soffermandosi anche sul rapporto con la città toscana: “Capisco che Livorno sia stanca di noi, non abbiamo pozzi di petrolio o miniere di diamanti, ma un minimo di rispetto ci vorrebbe, è da vent'anni che riceviamo promesse mai concretizzate. È stato criticato anche il centro sportivo di Fauglia in tutti i modi. Mi sono fatto l’esame di coscienza, ma anche la città di Livorno dovrebbe farlo perché forse ha una visione distorta di ciò che la famiglia Spinelli può fare. Lo sapete benissimo com'è la situazione. - continua Spinelli jr come si legge su Il Telegrafo - I tifosi meritano rispetto perché amano il Livorno e i primi a rispettarli siamo noi che spendiamo più della metà di ciò che si guadagna. Ma ogni cosa che facciamo viene distorta, ripeto tipo il centro sportivo di Fauglia. Mi sono caduti i coglioni. Cosa cazzo di impegno mettiamo allora? C'è gente che dalla mattina alla sera lavora per il Livorno Calcio e non vogliamo essere trattati di merda perché l’impegno che lo mettiamo sempre. Poi è facile commentare se non si ha un cazzo da fare. Siamo nel calcio da 40 anni, non siamo una banda di dilettanti come ho letto. Voi siete saturi di noi e noi siamo saturi di questi atteggiamenti. Io mentalmente, fisicamente ed economicamente mi impegno al massimo per il Livorno Calcio”.