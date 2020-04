Livorno, Spinelli: "Lotito smetta di rompere i c......i con la ripresa a tutti i costi"

Intervenuto ai microfoni di Primocanale nella serata di ieri il patron del Livorno Aldo Spinelli ha parlato della situazione causata dall'emergenza Coronavirus attaccando duramente il collega della Lazio Claudio Lotito che vorrebbe a tutti i costi riprendere a giocare: “Il calcio è retto dagli imprenditori, ma purtroppo gli stabilimenti sono fermi perché molti lavoratori hanno subito il Coronavirus e lo stesso vale per il calcio. Non si può riprendere tra due o tre settimane perché mancano i tamponi anche a chi ne ha veramente bisogno. Lotito? Deve smetterla di rompere i coglioni con la ripresa a tutti i costi. - continua Spinelli – Serie B? Spero che riparta con tre promosse dalla Serie C, senza retrocessioni e con le prime due promosse in Serie A, che diventerà a 22. Dobbiamo pensare anche ai ricorsi che possono travolgere”.