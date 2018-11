Livorno, Spinelli medita il disimpegno. Lucarelli verso l'esonero

Cesari: "Bradaric, il braccio va verso il pallone. Benatia, no rigore"

Inter-Barcellona, record di incassi per un'italiana: 5,8 milioni di euro

Champions League, le partite in programma

Juve, 4 casi da risolvere in infermeria: Costa e Berna verso il forfait

Serie A, giudice sportivo: cinque squalificati per una giornata

Zeman: "La Juve non ha rivali. Roma? Problema cessioni"

Pranzo istituzionale a Posillipo: ADL e il regalo per Al Khelaifi

Il Centro Tecnico di Coverciano fa 60: oggi un convegno per celebrarlo

I colleghi di Gazzetta fotografano la complicata situazione in seno al Livorno, con Spinelli che sta meditando se lasciare la squadra in mano al sindaco. Lucarelli intanto va verso l'esonero, con il direttore sportivo Facci che vorrebbe affidare la panchina a Breda. Signorelli potrebbe dire addio.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy