Livorno, Spinelli: "Mi chiedo come si possa tornare a giocare. Il dato sui morti è eloquente"

Nella giornata di ieri il numero uno del Pisa Giuseppe Corrado aveva ipotizzato uno spostamento di alcune delle formazioni di Serie B impossibilitate a giocare nei rispettivi stadi a causa dell’emergenza Coronavirus, in Toscana. A questa proposta arriva la pronta risposta del numero uno del Livorno Aldo Spinelli dai microfoni di TeleCentro2: “Il presidente del Pisa è alle prime esperienze nel calcio, oltretutto non può esprimersi guardando solo in casa propria, deve obiettivamente valutare la situazione in generale, e credetemi su al nord è piuttosto seria”.

Spinelli poi allarga il suo commento alla situazione del paese: “Il dato sui morti è eloquente e la situazione è piuttosto chiara. Mi chiedo come si possa immaginare di tornare a giocare, come è possibile pensare di entrare in uno spogliatoio e mantenere le distanze raccomandate o in campo e evitare i contatti tra calciatori. Se poi si ricominciasse e dovessero venire alla luce nuovi casi di Coronavirus si dovrebbe nuovamente interrompere il campionato compromettendo anche le stagioni a seguire. Io sarei felice di tornare a giocare ma prima di tutto dobbiamo pensare alla salute di tutti”.