Livorno, Spinelli: "Paulinho? Teme di rovinare il ricordo che si ha di lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli ha parlato di due possibili ritorni in amaranto come quelli di Paulinho e Alessandro Diamanti allontanando però le due ipotesi: “Il primo sta bene e la situazione della pubalgia è sotto controllo, il problema è di natura mentale perché lui tiene tantissimo al Livorno. Dopo un anno così travagliato teme di non essere più quello che era e di rovinare il ricordo che ha lasciato in questa piazza. - continua Spinelli a Il Tirreno - Diamanti? Alessandro è invece impegnato nei play off con il Perugia. Anche in questo caso abbiamo tutto il tempo per parlare con il giocatore".