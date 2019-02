La trattativa fra Aldo Spinelli e il gruppo Promo Livorno per il passaggio del 40% delle quote del Livorno calcio sembra essere sul punto di saltare. Sono infatti passate più di tre settimane dell’incontro avvenuto a Genova fra le parti in causa a cui è seguito un silenzio totale che non fa ben sperare e che potrebbe essere solo il preludio alla rottura totale. Il pomo della discordia, come riporta Amaranta.it, non sarebbe l’ostruzionismo della famiglia Spinelli, ma il mancato pagamento del circa milione di euro per l’acquisizione delle quote societarie da parte del gruppo guidato da Mirco Peiani, che dovrebbe saldare anche il 20% delle quote già in possesso per una cifra attorno ai 500mila euro. Salvo clamorosi colpi di scena la trattativa non sembra essere destinata a decollare con il Livorno che resterà così nelle mani di Spinelli che dovrà così andare alla ricerca di nuovi compratori per il club labronico.