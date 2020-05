Livorno, Spinelli riduce le prestese. Passi avanti per il passaggio del club a Yousif

Novità in casa Livorno sul passaggio di proprietà da Aldo Spinelli a Majd Yousif che lunedì potrebbe sbarcare in Italia per chiudere l'affare e apporre le firme sui contratti. Secondo quanto riferito da Livornolive.com Spinelli sarebbe pronto ad accettare la riduzione della percentuale (25%) sui proventi delle cessioni dei calciatori nel prossimo anno e mezzo. Un passo verso Yousif che vorrebbe limitare al solo anno questa percentuale da girare a Spinelli. Nel frattempo i legali delle due parti sono al lavoro per chiudere l'accordo e permettere il passaggio di proprietà nella prossima settimana.