© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il patron del Livorno Aldo Spinelli ha deciso di continuare la sua avventura alla guida del club labronico declinando altre due offerte arrivate sul suo tavolo negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito da Livorno24.com Spinelli avrebbe declinato sia l’offerta della cordata romana capitanata da Antonio Cuffarella sia quella più consistente degli argentini di Sr Investments Group Corp. Quest’ultimi avevano messo sul piatto 1,5 milioni di euro per la gestione da qui a fine anno più altri 1,5 milioni in caso di salvezza (o 500mila euro in caso di retrocessione) a cui si aggiungevano 1,3 milioni di euro a garanzia delle fideiussioni nei confronti della Lega.