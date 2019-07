Livorno, sprint per Piscopo del Renate. L'obiettivo è anticipare la Juve

Reno Piscopo, esterno offensivo italo-australiano classe '98, è tra i talenti più in mostra nel Renate. Tanto da aver attirato attenzioni da parte di società di rango superiore: secondo quanto riferisce TuttoB.com, il Livorno avrebbe messo gli occhi su di lui e sarebbe intenzionato a provare a chiudere in fretta, così da evitare inserimenti della Juventus, che sarebbe interessata ad acquisirlo per poi girarlo alla squadra U23.