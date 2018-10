Livorno, squadra subito in campo guardando a Salerno

© foto di Federico Gaetano

Dopo la vittoria conquistata ieri contro l'Ascoli, il Livorno è tornato subito a lavoro. La squadra labronica infatti si è allenata in mattinata, al Centro Coni di Tirrenia, svolgendo un lavoro differenziato tra chi aveva giocato ieri all’Ardenza e gli altri. Palestra, corsa e partitella nel lavoro svolto in vista della sfida contro la Salernitana in programma nel turno infrasettimanale.