Livorno sta con Lucarelli: "Non si tocca... né ieri, né oggi, né domani"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattinata. Juve-Pogba, contatti con Raiola. E lo United non si opporrà all'addio - Guarda il TMW News, CLICCA QUI! Ennesimo ribaltone: Consiglio di stato accoglie...

Roma, DiFra: "Ancelotti? Mi piace tantissimo come gestisce il gruppo"

Napoli-Roma, intrecci tra i pali: ADL ci provò per Alisson. Fu offerto Olsen

Bologna, Poli: "Basta critiche: tra qualche anno lotteremo per l'Europa"

Atalanta-Parma senza reti dopo 45'. Sepe e Berisha i migliori in campo

Inter, sfida alle big spagnole per Palacios: clausola da 15 milioni

Fiorentina, Biraghi: "Voglio lasciare un'impronta anche in Nazionale"

Napoli, ascesa senza fine per Allan: il brasiliano è incedibile

Atalanta implacabile: segna Mancini, Parma che non difende più

Chievo, Ventura: "Qui per aiutare e perché le emozioni non si comprano"

Bologna, Inzaghi: "Donsah non al meglio. Dubbi sul modulo"

Atalanta, Gasperini: "Ilicic ha passato brutti momenti, per noi è importante"

Juventus, Bentancur: "Qui per tornare a vincere dopo la Champions"

— AS Livorno Calcio (@LivornoCalcio) 27 ottobre 2018

🤜 "Lucarelli non si tocca... né ieri, né oggi, né domani" #LivAsc 0️⃣➖0️⃣ #SerieBKT @crilucarelli99 pic.twitter.com/VAmqaKf7Kg

La curva del Livorno sta con mister Lucarelli. I tifosi amaranto hanno infatti dedicato uno striscione al loro allenatore prima del fischio d'inizio della partita contro l'Ascoli: "Lucarelli non si tocca... né ieri, né oggi, né domani". Lucarelli è nel mirino della critica visto che il suo Livorno è attualmente ultimo in classifica con soli due punti.

