Il tecnico del Livorno Paolo Tramezzani ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Entella che segna il ritorno in campo dopo la pausa invernale: “In questi giorni abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene e con continuità, la salvezza passa da quello che facciamo in allenamento. Ho visto grande concentrazione e serenità, tutti qui crediamo nella salvezza e siamo pronti a giocarci le nostre possibilità al meglio. - conclude Tramezzani come riporta il sito del club labronico - Quella di domani sarà una gara importantissima contro una squadra che gioca un calcio verticale e veloce, che ha una buona rosa e un’identità precisa. Non dobbiamo concedergli la possibilità di attaccare”.