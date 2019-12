Livorno, Tramezzani: "Dare il massimo domani e nelle prossime gare"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Conferenza stampa per Paolo Tramezzani. Il tecnico del Livorno ha presentato la sfida di domani contro il Benevento: "I nostri giocatori hanno buona qualità. Domani e nelle altre gare a venire dovremo dare il massimo, molto di più di quanto fatto finora - riporta Amaranta.it -. Ho trovato una squadra figlia del momento negativo. Ho visto preoccupazione, delusione ed amarezza. Dobbiamo giocare a calcio con la serenità e il piacere di fare il lavoro più bello del mondo. Servono le idee chiare. I nostri giovani di talento devono essere consapevoli che per rimanere ad alti livelli è necessario confermarsi e fare bene. Conosco già bene due ragazzi, Plizzari e Del Prato, perché ho potuto seguirli in Nazionale. Ma mi fido di quello che vedo sul campo. Tutti devono poter avere delle opportunità. Domani Mazzeo giocherà. Mi aspetto molto da lui, così come da Viviani, Morganella e Luci. Il Benevento? E' una squadra molto forte. Servirà concretezza, per venirne a capo. Bisognerà saper controllare il gioco. Prima riusciamo a verticalizzare, meglio sarà. Filippini? Contro di lui ho giocato contro tanti anni. E' il classico calciatore che ci vorrebbe in questo momento. E' un ottimo alleato. Sa perfettamente cosa vuol dire indossare questa maglia".