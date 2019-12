Livorno, Tramezzani: "Dobbiamo alzare la testa e superare le difficoltà"

A margine della gara tra le mura amiche contro il Pescara, parla il tecnico del Livorno, Paolo Tramezzani. Il tecnico toscano si assume le responsabilità della sconfitta odierna: “Mi sento responsabile e sento di avere le colpe per questa sconfitta, ma prima ci togliamo di dosso paure e ansie meglio è. Per risalire credo che serva: anima, cuore e determinazioni aspetti estremamente necessari. Spero di riuscire a trasmetterli quanto prima, perché questo è il compito del mister e io speravo di incidere più di quanto ho fatto. La squadra è migliorabile, ma deve giocare più da squadra perché non riesce a esprimere le qualità dei singoli, ma in questo momento non c'è da disperarsi, inutile essere rassegnati adesso, i limiti sono fatti per essere superati”.

Sull’ultima gara prima dello stop: “Ora ripartiamo analizzando il tutto. Per la gara successiva ci aspettiamo di rialzare la testa, anche se è un dispiacere non aver svoltato oggi”.

In conclusione sul mercato: “Ho affrontato l'argomento col Presidente, la società mi ha dato disponibilità piena e io mi sono preso queste quattro partite per fare ulteriori valutazioni”.