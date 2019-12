Livorno, Tramezzani: "Dobbiamo migliorare condizione e mentalità"

Il tecnico del Livorno Paolo Tramezzani ha parlato in vista della sfida contro il Crotone di domani spiegando l’impatto con il suo nuovo club: “In questi giorni di ritiro abbiamo avuto la possibilità di conoscere meglio i ragazzi. Ora dobbiamo reagire, ritrovare fiducia e metterci tutti qualcosa in più. L’aspetto più difficile è migliorare l’aspetto mentale e la condizione, non dobbiamo avere paura di giocare a calcio e per questo abbiamo lavorato molto sia a livello di reparto sia individuale. - continua Tramezzani come riporta il sito del club – Domani cercheremo di restare in gara fino alla fine, dando il massimo, contro un Crotone che ha una notevole organizzazione di gioco e che in casa gioca su ritmi alti”.