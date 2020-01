© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Queste le parole del tecnico Livorno, Paolo Tramezzani, dopo il 4-4 contro l’Entella: “Si provano sensazioni strane, ciò che emerge però è la delusione per una vittoria che sarebbe stata meritata. Non siamo in grado di gestire certe situazioni, di conseguenza non siamo ancora guariti dal nostro male. La vittoria avrebbe cambiato la nostra stagione, sarà una bella botta da smaltire. Abbiamo dimostrato di avere voglia di lottare, è un passo avanti rispetto a Pescara e Benevento. Esonero? I risultati non sono quelli che ci si aspettava, io vivo alla giornata e non penso a ciò che accade intorno a me”.