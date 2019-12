Livorno, Tramezzani: "Ho visto miglioramenti. Purtroppo mancano punti"

Fonte: parole riprese da livornotoday.it

Paolo Tramezzani prova a non drammatizzare, nonostante la situazione si stia facendo sempre più complicata per il suo Livorno, ultimo in classifica in Serie B. Al termine della gara persa 2-1 a Crotone, in zona mista, il tecnico amaranto ha così parlato: "Ho visto qualche miglioramento rispetto al mach della scorsa giornata, soprattutto dal punto di vista fisico. Purtroppo ci mancano i punti che fanno sì che la nostra classifica non sia delle migliori. Oggi ho visto tante cose buone e altre sulle quali si deve lavorare maggiormente. L'importante è che la squadra continui a crederci perché solamente tutti insieme possiamo uscire da questa situazione".

Primo gol del Crotone viziato da un fallo di mano?

"Raramente entro in merito delle decisioni arbitrali. Lì per lì non me ne sono neanche accorto".

Patite troppi infortuni?

"Nell'arco di una stagione occorre saper gestire anche queste situazioni. Dopo Benevento quattro giocatori hanno avuto problemi muscolari e non si solo allenati. Per fortuna ho recuperato in extremis Del Prato. Tuttavia voglio fare i complimenti ai ragazzi che oggi sono scesi in campo perché tra loro c'era chi non giocava da tanto tempo".