Livorno sconfitto anche a Perugia, con la classifica che ormai piange e vede anche il penultimo posto sempre più lontano. A ogni modo, mister Paolo Tramezzani, come riferisce amaranta.it, è lucido nell'analisi del momento: "Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo anche se ci è sempre mancato l'ultimo passaggio, forse per mancanza di lucidità. Nel secondo tempo, invece, abbiamo più puntato sul possesso palla, ma ci è mancata la giusta cattiveria. Le assenze hanno pesato così come pesa la classifica. Purtroppo iniziano a essere tanti i punti gettati al vento e questo incide sul morale. Finché posso, però, voglio credere che possiamo farcela".