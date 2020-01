© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riferito da Novsport.com il futuro di Valeri Bojinov, svincolato dopo l’esperienza al Botev Vratsa, sarà ancora in Bulgaria dove è seguito da numerosi club. Tramonta invece l’ipotesi che voleva il classe ‘86 pronto a tornare in Italia per vestire la maglia del Livorno in Serie B che era circolata a fine dicembre dopo la nomina di Cozzella come ds del club toscano.