Livorno, trattativa con Fernandez in stallo. Oggi previsto nuovo incontro

Dalle colonne di Tuttosport arriva il punto della situazione sulla cessione del Livorno, club di proprietà della famiglia Spinelli già aritmeticamente retrocesso in Serie C. La trattativa fra l'attuale proprietà e l'imprenditore spagnolo Manuel Fernandez viene definita "in fase di stallo", anche oggi potrebbe esserci un nuovo incontro. Manca, infatti, il versamento degli 800.000 euro per l’acquisizione della società amaranto e un documento. Soldi che Spinelli vorrebbe prima di presentarsi alla firma sul contratto, mentre la controparte punta a fare contestualmente le due operazioni.