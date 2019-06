Livorno, tre profili per l’attacco: Giannetti, Monachello e Tutino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono tre gli attaccanti sotto la lente d’ingrandimento del direttore sportivo del Livorno Alfio Signorelli in vista della prossima stagione. Il primo è Niccolò Giannetti, già in amaranto nell’ultima stagione, che il ds vorrebbe riportare in Toscana dopo la fine del prestito e il ritorno della punta al Cagliari. Gli altri due nomi, come riporta Il Telegrafo, sono quelli di Gaetano Monachello dell’Atalanta, nell’ultima stagione al Pescara, e Gennaro Tutino, del Napoli, nelle ultime due stagioni protagoniste a Cosenza.