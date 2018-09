Livorno, un mazzo di fiori per ricordare le vittime dell'alluvione

“Sono contento, al Palmeiras c’è una struttura incredibile. Sto giocando bene, ho continuità. Mi sono ambientato subito”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore del Palmeiras, ex Milan, Gustavo Gomez. La sua situazione di mercato al Milan non è stata facile... “È stata una situazione...

Juve-Sassuolo, fino a sei giornate di squalifica per Douglas Costa

Inter, Vecino: "Girone duro? Abbiamo troppa storia per temere"

Serie A, live dai campi: Juventus, Dybala in dubbio con il Valencia

Un solo tiro in porta: primo tempo fra Spal e Atalanta è 0-0

D'Aversa: "Conte ha voglia di tornare, ma non in corsa"

Spal in vantaggio: Petagna purga l'Atalanta

Inter, Spalletti: "Domani match già decisivo per il primo posto"

SPAL, Semplici: "Noi secondi? Piedi per terra e obiettivo salvezza"

Atalanta, Gasperini: "Evidenti difficoltà a far gol. Era la serata di Petagna"

SPAL e Napoli dietro la Juve, tris in coda: la classifica della Serie A

SPAL, Kurtic: "A Ferrara l'ambiente perfetto per trovare continuità"

SPAL, Mattioli: "Obiettivo salvezza meno tribolata, non montiamoci la testa"

— AS Livorno Calcio (@LivornoCalcio) 17 settembre 2018

— AS Livorno Calcio (@LivornoCalcio) 17 settembre 2018

🙏 Applausi 👏 da tutto lo stadio. Gasbarro e Gonnelli depositano un mazzo di fiori in ricordo delle vittime dell’alluvione del 10 Settembre 2017!

Il ricordo delle vittime dell'alluvione sempre vivo per Livorno e il Livorno. Al termine del primo tempo della gara contro il Crotone, Gasbarro e Gonnelli hanno depositato un mazzo di fiori in ricordo delle vittime dell’alluvione del 10 Settembre 2017. Applausi da tutto l'Armando Picchi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy