Livorno, una cordata locale pronta a rilevare il club da Spinelli

In casa Livorno si sta muovendo qualcosa per il cambio di mano e l’addio definitivo di Aldo Spinelli al club toscano. Come riporta La Gazzetta dello Sport ieri a Genova c’è stato un incontro fra la famiglia Spinelli e i rappresentanti di una cordata di imprenditori locali pronto a rilevare il 40% delle quote. A rappresentare il gruppo c’era Mirco Peiani, attuale dg e proprietario del 20% del club, Roberto Piccini, ex presidente della Port Authority che nel 1999 insieme all’allora sindaco Lamberti convinse Spinelli a rilevare il Livorno, Marco Susini, ex parlamentare. Le parti hanno definito molto positivo l’incontro anche se c’è ancora parecchio lavoro da fare per ratificare l’accordo e dare il via a un nuovo corso in casa Livorno.

“Mi sembra che sia stato fatto un bel passo in avanti per trovare l’accordo. - ha spiegato Spinelli dopo l’incontro - Ora non resta che ratificare l’intesa sperando che anche dal campo arrivino segnali positivi”. “C’è ancora molto da fare — gli ha fatto eco Roberto Piccini — ma il fatto di aver creato questo gruppo di una decina di imprenditori livornesi disposti a entrare nel calcio è certamente un segnale positivo per la città ma anche per il presidente Spinelli la cui opera è e sarà fondamentale per i prossimi mesi. Il nostro obiettivo? Lavorare tutti insieme per poi rilevare la società. Un passaggio non facile e per il quale ci vorrà del tempo”.