Livorno, Viviani: "Mettiamoci l'armatura e combattiamo fino alla fine"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso di un evento coi tifosi il centrocampista del Livorno Federico Viviani, presente assieme ad Andrea Luci e Davide Marsura, ha parlato del momento delicato del club invitando tutti a compattarsi per uscirne: “Dobbiamo metterci l’armatura e andare alla battaglia in tutte le partite che ci saranno da qui alla fine. Basta parlare, c’è da pensare solo a lavorare, stare uniti e risolvere la problematica della classifica. - continua Viviani come riporta il sito del club - Personalmente credo di essere migliorato nella mia condizione. Sto lavorando ogni giorno per tornare al massimo della forma, mi fanno piacere i complimenti dei tifosi ed anche questo mi aiuta a spingere sempre di più per arrivare al top”.