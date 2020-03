Livorno, Yousif atteso in Italia. In programma incontro a Genova con Spinelli

Potrebbe tornare in Italia entro il fine settimana Majd Yousif, manager olandese presidente della Share'ngo, per fare un deciso passo in avanti nella trattativa per l'acquisto del Livorno. Secondo quanto riportato da Il Tirreno l'imprenditore, attualmente in Qatar, dovrebbe tornare in Italia nel giro di 2-3 giorni e dirigersi a Genova per incontrare Aldo Spinelli e fare il punto sul passaggio di proprietà del club labronico. Yousif, infatti, ha fatto sapere di aver già preparato la fideiussione bancaria necessaria per la transazione (tramite una banca olandese) così come tutta la documentazione richiesta dalla FIGC.