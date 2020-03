Livorno, Yousif chiama Spinelli. Nei prossimi giorni la bozza di contratto per l'acquisto del club

Secondo quanto riferito da Livornotoday.it l’imprenditore olandese Majd Yousif ha contattato la famiglia Spinelli dopo il comunicato del Livorno calcio, in cui si spiegava che da febbraio non c’erano stati contatti, per rassicurare sulla propria volontà di acquistare il club e sulle proprie garanzie finanziarie. Yousif attualmente si trova in Qatar e non sarebbe riuscito a raggiungere l’Italia a causa delle problematiche legate al Coronavirus, ma avrebbe tutta la documentazione necessaria già pronta per procedere al prossimo step. L’imprenditore ha assicurato che nei prossimi giorni si metterà in contatto con gli avvocati del Livorno per presentare una bozza di contratto per l’acquisizione del pacchetto azionario e poi attenderà la risposta della famiglia Spinelli prima di darsi appuntamento dal notaio per formalizzare il passaggio di proprietà.