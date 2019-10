A margine del match contro il Frosinone, in casa Livorno, come riferisce tuttofrosinone.com, ha parlato il portiere Lukas Zima, tra i protagonisti della serata con un rigore parato su due: "Rigore parato? Purtroppo non è servito. Non voglio parlare degli episodi ma con due rigori contro diventa difficile. Il Frosinone è una squadra forte e si è visto, credo che a breve risalirà la classifica, ma come loro anche noi non meritiamo di stare così giù in classifica specie per come sono arrivate le ultime quattro sconfitte. Derby? Dobbiamo lavorare come abbiamo fatto in queste settimane passate. Bisogna però cambiare qualcosa e trovare la ricetta giusta per vincere".