Lo strano scherzo del calendario: i nuovi Rossi e Breda subito contro nell'anticipo

Il calendario alle volte gioca degli strani scherzi. È il caso di quello di Serie B che venerdì prossimo come anticipo della decima giornata prevede lo scontro fra Ascoli e Pescara, le due squadre che nella giornata di ieri hanno esonerato i rispettivi allenatori – Valerio Bertotto e Massimo Oddo – e affidato le rispettive panchine a due tecnici più navigati come Delio Rossi e Roberto Breda. I due si scontreranno subito in una gara dove entrambe le squadre sono chiamate a riscattarsi dopo un inizio di campionato tremendo: cinque punti in otto gare i marchigiani, quattro in nove gli abruzzesi. Una sfida che comporterà una difficoltà in più per entrambi, non sapere come giocherà l’avversaria visto il cambio di guida tecnica.