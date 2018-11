Lo Spezia guarda al futuro: idea D'Eramo dell'Avezzano per l'attacco

© foto di Alessio Alaimo

Lo Spezia guarda anche al futuro e mette nel mirino un calciatore che sta mettendosi in mostra in Serie D. Si tratta di Michael D’Eramo esterno d’attacco classe ‘99 dell’Avezzano con cui finora ha collezionato 12 presenze segnando una rete. Il giocatore è finito nel mirino dell’uomo mercato dei liguri Angelozzi sempre alla ricerca di calciatori giovani pronti a esplodere. Lo riferisce Cittadellaspezia.it spiegando che D’Eramo potrebbe essere acquistato per poi farlo crescere in Serie C come successo negli ultimi anni con Okereke o Gyasi.