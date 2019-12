Lo Spezia pensa al riscatto di Scuffet. Ma c’è il nodo ingaggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo un inizio in cui ha fatto da riserva al giovane Titas Krapikas, Simone Scuffet si è guadagnato la maglia da titolare con prestazioni in crescendo mostrando di non aver perso quelle qualità che aveva mostrato all’esordio, giovanissimo, in Serie A e che poi sembrava aver smarrito nelle ultime annata. Ora lo Spezia sta pensando seriamente di esercitare il diritto di riscatto inserito in estate dall’Udinese per il prestito del classe ‘96. Il giocatore dal canto suo si sta trovando bene e avrebbe aperto a una permanenza anche nella prossima stagione. C’è però da superare uno scoglio, come riporta Cittadellaspezia.com, quello dell’ingaggio che al momento sarebbe fuori dai parametri della società ligure.