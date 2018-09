Logo Venezia, l'Unione Europea dà ragione alla società di Tacopina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

“Nessuna confondibilità per il pubblico, il Venezia Football Club utilizza legittimamente il proprio logo arancioneroverde”. Così l'Euipo (l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) ha dato ragione al Venezia Fc di Joe Tacopina mettendo fine alla battaglia legale sull'utilizzo del logo, innescata tre anni fa dal Venezia 1907, club che milita attualmente in Seconda Categoria. Si tratta della terza vittoria in sede legale per il club lagunare dopo che anche Federcalcio e Tribunale di Venezia avevano dato ragione a Tacopina e al suo sodalizio. Lo riporta il Gazzettino in edicola che sottolinea anche le parole del membro del CdA Alessandro Vasta: “In tutte le sedi è stata confermata la piena legittimità del Venezia Fc a utilizzare il nome Venezia ed il proprio marchio, mentre sono state ritenute infondate le argomentazioni del Venezia 1907. Le nostre tesi sono state riconosciute e l’uso del nostro marchio non è in contraffazione né in violazione dei diritti di nessuno”.