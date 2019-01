© foto di Federico Gaetano

In tarda mattinata è arrivata l’ufficialità della cessione di Cristiano Lombardi in prestito dalla Lazio al Venezia. Nel pomeriggio l’esterno classe ’95 è stato presentato alla stampa, parlando davanti ai cronisti: “L’obiettivo di ogni calciatore è quello di giocare nella massima serie. Ho vissuto probabilmente il momento più difficile della mia carriera, mi attirava molto il Venezia come possibilità e ho deciso di scommettere su me stesso e su questo progetto, perché sono convinto che punti lontano. Poco spazio alla Lazio? La principale motivazione per cui io in questi mesi non ho giocato è stata il cambio modulo. Nel mio primo anno a Roma giocavo col 4-3-3 ed era il modulo di Inzaghi con cui ha sempre giocato. Avevo avuto molte chance anche perché me le sono guadagnate in allenamento e sul campo. Con il passaggio al 3-5-2, il mister non mi vedeva pronto a fare il quinto. La società prima mi ha mandato a fare esperienza a Benevento e poi per altri problemi mi ha tenuto fuori”.