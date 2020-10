Longo: "L'Inter non mi ha dato stabilità, ma guardo avanti. Ora voglio la A col Vicenza"

"Per me ora inizia un nuovo capitolo. Ora ho un progetto davanti a me, ho la stabilità, quella che non ho mai avuto. Sicuramente sono stato legato all’Inter per troppo tempo. Questi continui prestiti non mi hanno mai aiutato".

Esordisce così, dalle colonne di Tuttosport, Samuele Longo, che recentemente si è legato al Vicenza con un triennale. Dopo sette anni e undici squadre tra Spagna e Italia, l'attaccante spiega: "L'Inter per me? Una mamma un po’ troppo premurosa per non dire ingombrante (sorride, ndr). Tutti questi cambiamenti non sono dipesi da me ma dall’Inter. Non è una cosa che ho apprezzato o che mi abbia aiutato ma è andata così a me piace guardare avanti. Non ho mai sentito la fiducia, per questo ho sempre preferito andare a giocare anche in categorie diverse, in piazze più piccole. Quando sei giovane non conta avere un bel contratto, conta giocare".

La testa è però ora al Vicenza: "Conquistare la promozione in Serie A con questa società sarebbe il desiderio più grande".