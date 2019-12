Lotito: "Ambiente ostile alla Salernitana, difficile fare mercato"

Non solo la querelle Lazio-Salernitana. Nell’intervista a Telecolore, come riferisce tuttosalernitana.com, il presidente Claudio Lotito ha parlato anche di calciomercato della formazione campana: "Anzitutto ci tengo a precisare che Cerci non l'ho voluto io! Mi pare che l'ambiente e la stampa non parlassero d'altro che di questo giocatore, oggi non scende in campo e improvvisamente non lo volete più. Dobbiamo essere obiettivi ed equilibrati. Noi non possiamo fare altro che investire, poi tocca all'atleta esprimere il massimo. Ci sono molti calciatori che non vogliono venire a Salerno per l'ambiente ostile che si è creato: parlo con loro, anche chi è attualmente in rosa non è sereno. Sento tante stupidaggini, una di queste è il solito discorso della squadra satellite. Se fosse così non spenderei 9 milioni di euro tra ingaggi e acquisizione di cartellini. Di Vigorito ce ne sono pochi: lui spende tanti soldi. La Salernitana non se li può permettere ed è per questo che in presenza di cifre importanti interveniamo tramite Lazio. Oggi dovreste essere orgogliosi di avere una società solida, forte, che paga puntualmente e non fa il passo più lungo della gamba garantendo stabilità. Flop Giannetti-Firenze? Li ha voluti l'allenatore. Ad ogni modo faremo le nostre valutazioni, ma ricordatevi che il tempo dei nomi e delle figurine è finito".