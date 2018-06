Lotito: "Mi piacerebbe portare l'Italia a Salerno"

© foto di Federico Gaetano

Il co presidente della Salernitana Claudio Lotito ha aperto alla possibilità di ospitare a Salerno una gara dell'Italia, magari per nell'anno del centenario della squadra campana: “Se dovesse presentarsi l’occasione non ce la faremo sfuggire, quindi cercheremo di coglierla e di portare l’Italia a Salerno per una gara internazionale. Lo meritano tutti gli sportivi e l’intera città. Sarebbe una festa del calcio che è uno sport molto bello e unisce al di là di qualsiasi identità o pensiero”.