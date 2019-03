© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Non si è fatta attendere la risposta del co patron della Salernitana Claudio Lotito al Governatore della Campania Vincenzo De Luca in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal numero uno di Palazzo Santa Lucia in occasione del sopralluogo effettuato ieri mattina allo stadio Arechi per verificare lo stato dei lavori in vista delle Universiadi. Nell’intervista rilasciata al quotidiano Cronache lo stesso Lotito non esita ad affermare: “Se il presidente De Luca vuole ragguagli e rassicurazioni sono disposto a incontrarlo. Basta una telefonata organizziamo, visti i rapporti che ci sono da questo punto di vista non ci sono problemi da parte mia. Salerno merita di più? Ringraziasse Dio che la Salernitana è in serie B. Ho dato stabilità alla società, paghiamo puntualmente gli stipendi e se considerate che ci sono squadre importanti in serie B che rischiano di saltare non è poco. Io non ho ricevuto né vantaggi né favori. Oltre a rimetterci quattro milioni all’anno di più non posso fare. La tifoseria deve stare tranquilla. Tanti tifosi mi hanno detto che erano sempre stati abituati a stare in serie C oppure salire e scendere in serie B in poco tempo. Deluso dal campionato? Non mi sembra che la squadra sia in lotta per non retrocedere”.