L'arrivo, ufficializzato nel pomeriggio, di Matteo Zanini non risolve il problema difensivo in casa Lucchese nonostante il calciatore possa giocare anche in una posizione più arretrata. A confermarlo è il ds dei toscani Antonio Obbedio in fase di presentazione: “Zanini, è un giocatore duttile, non si è dimenticato come si gioca in difesa. L'abbiamo preso perché lo consideriamo una pedina importante e sono contento di averlo tesserato. - continua Obbedio come riporta tuttoc.com - Stiamo lavorando per un altro profilo, il problema di trovare un difensore puro è quello di averlo integro e allenato. La maggior parte di chi ho contattato arriva da infortuni abbastanza seri o non è ben allenati. A questo punto è inutile mettere dentro giocatori da aspettare anziché attendere la riapertura del mercato. Perico? Lo ringrazio e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo, spero di cuore che riesca a uscire da questo momento”.