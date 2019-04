Nuccilli si o Nuccilli no? Tutto ancora da scrivere in casa Lucchese. Perché, come riferisce gazzettalucchese.it, ecco spuntare Marco Arturo Romano, ex vice presidente del Livorno (e proprietario della Tecnologia & Sicurezza Spa) che nelle scorse settimane ha incontrato il sindaco di Lucca Tambellini per provare ad acquisire il club; con lui, altri due imprenditori, non del territorio, che sarebbero disposti a farsi carico di una parte delle spese societarie in posizione di minoranza, al fine di raggiungere la quota necessaria per arrivare senza angosce al termine della stagione. Nel progetto rientrerebbero anche l'ex AU rossonero Fabio Bettucci e Tito Corsi. Nel frattempo, tornando ad Alessandro Nuccilli, l'ipotizzato acquisto della società, con la firma prevista per oggi a Terni, sarebbe slittato ai prossimi giorni.