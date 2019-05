Lucchesi: "A Palermo oneri e onori. Mi considero un bravo medico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà il neo direttore generale del Palermo Fabrizio Lucchesi ha parlato del suo ruolo e dei progetti del nuovo corso: “Spero di poter vivere la città in maniera più diretta rispetto a quando lavoravo con Sensi. Quando mi hanno chiamato sono rimasto colpito dalla concretezza di questo gruppo, una cosa rara in un mondo fatto di tante chiacchiere. Ci saranno oneri e onori per lavorare con il Palermo, ma sono felice di iniziare questo progetto. In passato ho fatto da consulente a Follieri che mi contattò dopo la scorsa estate, ma poi tutto sfumò. La nuova proprietà invece l’ho conosciuta solo un paio di mesi fa, ma c’è stato un feeling immediato. - continua Lucchesi come riporta Tuttopalermo.net - Partiamo dalla Serie B con il primo pensiero a ripianare i debiti pur sapendo che se resteremo in questa serie ci sarà una perdita perché dovremmo costruire una squadra che punti alla promozione. Il passato? Io mi ritengo un medico bravo. A Pisa siamo andati bene con una promozione, ma poi non so cosa è successo. A Latina abbiamo evitato il fallimento. Nella vita ho fatto tante cose alcune positive altre meno, ma le cose vanno lette bene”.