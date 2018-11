Lucioni: "Lecce un vulcano spento che dobbiamo far esplodere"

Il capitano del Boca Juniors Pablo Perez ha parlato all'uscita dall'ospedale dopo un controllo all'occhio feirto durante l'assalto dei tifosi del River Plate al pullman degli Xeneizes: "E' una vergogna ciò che è successo. Ho una moglie e tre figlie, la maggiore mi ha abbracciato in...

Boca, Perez: "Non giocherò in un campo dove rischio di essere ucciso"

Le pagelle di Audero: miracoloso in tre occasioni. Il migliore

TOP NEWS ore 17 - Mazzarri sta meglio. Pogba dipende da Emre Can

Dunga: “Milan, Paquetà colpo. Fiorentina, non vendere i big”

Torino, Cairo: "Cambiare Mazzarri? No, è un top. Sta bene dopo il malore"

Milan, Paquetà: "Momento dei saluti per il Flamengo, nuova avventura"

Valencia, Neto: "Alla Juve non stavo bene. Domani voglio vincere"

Solari: "Il Real si rialza sempre. Per questo è vincente"

Serie A, live dai campi - Dzeko, in bilico la presenza con il Real

Juventus, Cancelo: "Io come Dani Alves? Lui migliore al mondo"

Juve, la grande fuga. Roma, il futuro in sette giorni

Milan, Gattuso: "Higuain torna in campo giovedì"

Torino, Ansaldi: "Contro il Cagliari giocare come se fosse una finale"

Ai microfoni di DAZN , Fabio Lucioni , difensore del Lecce, ha commentato così il successo per 2-0 contro la Cremonese: "Era importante vincere e l'abbiamo fatto. Siamo ambiziosi, ma con i piedi piantati a terra. Tutte le partite sono complicate, dobbiamo dare il massimo. Questa piazza è un vulcano spento, dobbiamo farlo nuovamente esplodere. C'è tanta passione. Classifica? Palermo, Pescara e poi ci siamo noi che facciamo da inseguitori. Staremo a vedere".

