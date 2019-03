Lucioni: "Questo Lecce ha la stessa spensieratezza del mio Benevento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Lecce Fabio Lucioni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone affrontando anche il tema promozione: “Questo campionato ci ha insegnato fin dalla prima giornata che non è facile giocare su nessun campo, il Crotone viene da due vittorie e un pareggio, troveremo un ambiente caldissimo, infuocato e una squadra che vuole fare punti per la salvezza. Dovremo essere noi altrettanto agguerriti perché ci attende una gara difficile sia a livello di intensità sia mentale. Più si va avanti in campionato più pesano i punti, andando a giocare fuori casa contro squadre che si devono salvare si trovano ambienti più difficili rispetto al girone d’andata. Questo Lecce per spensieratezza e poche pressioni mi ricorda il Benevento che salì in Serie A. Le aspettative sono alte ed è normale in questo momento, abbiamo la consapevolezza di poter mettere tutti in difficoltà, ma non dobbiamo avere l’assillo di vincere il campionato. - continua Lucioni come riporta Pianetalecce.it - Sassuolo? Sono stato lusingato della loro chiamata a gennaio, avevo dato la mia disponibilità ad andare anche perché l’offerta era importante, ma l’ultima parola spettava al Lecce. Loro non hanno voluto portare avanti alla trattativa e io sono rimasto con la stessa voglia e serenità che avevo quando sono arrivato a giugno”.