Lupo e il dietrofront del Venezia nella gara con il Pordenone: "Ha pesato la volontà dei giocatori"

Pordenone-Venezia, match del weekend di Serie B è stato in bilico fino alla fine a causa della positività di un tesserato lagunare e i tempi ristretti per l'organizzazione della gara dopo l'istituzione della quarantena soft. Ospite delle colonne de Il Gazzettino il ds del Venezia Fabio Lupo ha spiegato le motivazioni alla base della discesa in campo della società veneta dopo un primo no ufficializzato con un comunicato: "Ha pesato la volontà dei giocatori di giocare, ce l’hanno chiesto con i loro occhi e la miglior conferma possibile è stata l’aver dominato il Pordenone. Qualcuno aveva dei dubbi - spiega - io però avevo sempre detto che i ragazzi sarebbero stati pronti. Si è visto nonostante la mia guerra, dalla quale ho sempre cercato di tenerli al di fuori. Come? Dicendo “la vostra battaglia è solo dentro il campo, la mia fuori, preparatevi a giocare senza nessun tipo di alibi”. Ero certo di questa risposta». E conclude: «Alla telefonata di Balata avevo ribadito che non c’erano le condizioni per giocare, solo la passione di calciatori e staff tecnico ha sbloccato la situazione all’ultimo istante. Chi l’ha definita una sceneggiata strumentale per il nostro orticello, non ha capito che è una battaglia di principio. Il Venezia come club, calciatori e staff ha dimostrato di essere degno del professionismo, non chi ci gestisce con decisioni e metodi non all’altezza. Ho detto qualche parolina di troppo? Forse per difetto, perché sono educato e di un certo spessore intellettuale, anche presuntuoso ditelo pure. Non avrò mai paura di alzare la voce contro palesi ingiustizie".