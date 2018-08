Machach-Carpi, addio a un passo: c'è la Romania nel futuro

Dopo poco più di un mese il centrocampista Zinedine Machach e il Carpi sono pronti a dirsi addio. Un rapporto che non è mai decollato, segnato anche da alcuni screzi con compagni di squadra e giocatori della Primavera che avevano già messo a rischio la sua permanenza in Emilia nelle scorse settimane. Ora l'addio sembra davvero a un passo con il classe '96, di proprietà del Napoli, che è diretto in Romania per vestire la maglia del Cluj come riferisce la Gazzetta di Modena.