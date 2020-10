Magalini: "Completata la rosa in maniera consona. Vicenza ultimo nelle griglie? Capiscono poco"

Ospite di TVA Vicenza il ds del Vicenza Giuseppe Magalini ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sul calciomercato concluso da un paio di settimane che sulla stagione di B che attende la formazione di Domenico Di Carlo (fonte TrivenetoGoal.it): “Noi crediamo di avere operato facendo le cose che volevamo fare completando l’organico in maniera consona per le difficoltà del campionato. Siamo soddisfatti, siamo comunque un po’ preoccupati a livello mentale per le continue pause, domani abbiamo una partita delicatissima e difficilissima perché non siamo ancora ben rodati. L'importante è avere le idee chiare e credo che le abbiamo sempre avute, poi la serie B stava ancora giocando, inoltre ci sono delle situazioni che possono nascere minuto dopo minuto. Gli ultimi due acquisti sono arrivati perché le analisi ci hanno portato in quella direzione. Le griglie che mettono il Vicenza ultimo? Sono convinto che questi capiscono poco, so che ci sarà un’annata tribolata sotto tanti punti di vista ma la fiducia è tanta. La parte sinistra sarebbe il risultato che ci auspichiamo avvenga, c’è una serie B con dei valori di grande spessore, noi abbiamo dei valori per fare qualcosa di divertente, anche se è ancora presto. Fra un mese potremo avere delle idee più chiare e veritiere".