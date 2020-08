Maggiore: "Tifo Spezia fin da bambino. Sogno la A e adesso è così vicina..."

Giovedì sera andrà in scena l'ultimo atto del campionato di Serie B con la finale di ritorno dei playoff promozione tra Spezia e Frosinone. Oggi in merito La Gazzetta dello Sport propone alcune dichiarazioni di Giulio Maggiore, centrocampista del club ligure: "Da ragazzo andavo in curva con mio padre, mio zio e mio fratello, sono sempre stato tifoso dello Spezia. In famiglia vedo tutti emozionati, però mi lasciano tranquillo. Mi hanno detto che dopo il gol al Chievo i miei parenti sarebbero stati da filmare... Da otto anni, da quando lo Spezia è tornato in B, tutti abbiamo sognato la A. E adesso è così vicina... In cambio del gol decisivo stavolta potrei fare di tutto, anche un bagno vestito nella fontana di piazza Europa".