Maistro: "Avrei accettato la Salernitana anche se non fosse legata alla Lazio"

Intervistato nel corso della trasmissione Tuttosalernitana.com il centrocampista della Salernitana Fabio Maistro ha parlato a 360 gradi della sua esperienza con il club campano e del futuro: “A livello personale sto vivendo un periodo molto positivo e mi sto togliendo qualche sassolino dalle scarpe. Inizialmente non avevo razionalizzato il tutto anche perché passare dalla Serie D alla Salernitana non è una cosa che capita tutti i giorni. Ora sono concentrato sul campo e il salto di categoria non mi ha pesato. Affrontare squadre forti e organizzate mi aiuta nel percorso di crescita, sono contento di quello che sto e che stiamo facendo. Stiamo vivendo la nostra classifica con leggerezza, il segreto è pensare una gara alla volta senza abbassare la guardia perché questo campionato è strano e bisogna stare sul pezzo senza ragionare troppo a lungo termine. - continua Maistro - Se fai bene qui puoi fare bene dappertutto e avrei accettato la Salernitana a prescindere, anche se non fosse legata alla Lazio. Sono felicissimo di essere a Salerno e di indossare la maglia granata. Pressione e tifo aiutano nel percorso di crescita, in tanti mi hanno consigliato di accettare subito. Spero di andare in Serie A con questa squadra, ma nel caso non dovessimo riuscirci non escludo una permanenza a Salerno anche in futuro. Qui non manca proprio nulla per stare bene”.