Maistro, tra futuro biancoceleste e il sogno serie A con la Salernitana

In 10 contro 11 per quasi un tempo, la Salernitana riesce a fermare la corsa del Crotone rinviando di una settimana la festa per il ritorno in A grazie ad una prestazione autorevole, ricca di qualità e personalità. In tanti hanno esaltato le prestazioni di Cicerelli, Migliorini, Lopez, Akpro, Di Tacchio e Aya, ormai piacevoli conferme e colonne per il presente e per il futuro. E’ giusto, però, rimarcare anche la performance di Fabio Maistro (22), giovane dal futuro assicurato che ha segnato il secondo e pesantissimo gol stagionale bissando la prodezza con l’Entella. Bravo a inserirsi dopo la sponda aerea di Djuric, l’ex Rieti ha seguito l’azione, ha saltato due avversari e poi ha infilato il pallone nell’angolino piegando le mani anche ad una vecchia volpe come Cordaz. Gol a parte, Maistro si sta calando perfettamente nel ruolo confezionatogli da mister Ventura che, ultimamente, lo sta schierando su tutto il fronte offensivo e finanche sull’esterno in un 4-4-2 spregiudicato. Le doti tecniche gli consentono di rappresentare un valore aggiunto, trovasse continuità potrebbe essere il faro della Lazio che verrà. Come noto, infatti, il centrocampista è di proprietà biancoceleste, ma non è affatto da escludere un altro anno in cadetteria con la maglia granata. Intanto Maistro si gode il momento, il gol e il voto alto in pagella preparandosi ad un’altra serata da protagonista venerdì prossimo con l’Empoli.