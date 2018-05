Manca poco, Frosinone e Parma per il secondo posto - La 40^ di Serie B

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Manca poco. Pochissimo. Ma molti verdetti sono ancora in bilico. L’Empoli vuole continuare ad onorare questo campionato, mentre Parma e Frosinone vogliono la promozione diretta, senza dimenticare il Palermo. La corsa al secondo posto disponibile per la serie A è ancora aperta, ma ovviamente c’è spazio per una soltanto. Nel frattempo anche la griglia play-off si sta delineando, anche gli ultimi posti disponibili stanno per essere assegnati. In basso nulla è ancora deciso, anche Pro Vercelli e Ternana sono in corsa: ma la 40a giornata potrà essere decisiva per le sorti di questo campionato. D’altronde manca pochissimo, ma ci sono ancora 90’ minuti per sperare.

CORSA AL SECONDO POSTO – L’Empoli già promosso accoglie la Cremonese, alla caccia di punti salvezza. I toscani non hanno più nulla da chiedere, anche perché ormai è arrivata anche la vittoria del campionato. I grigiorossi sono costretti a vincere, dopo un periodo non facile: in caso di ulteriore sconfitta, il rischio sarebbe elevato. Il Parma va in casa del Cesena: vincere aiuta a vincere, anche perché la pressione in alto aumenta sempre di più. Il Frosinone accoglie il Carpi, ormai fuori dai giochi per qualificarsi ai play-off. I padroni di casa, dopo due sconfitte consecutive, vogliono assolutamente conquistare il secondo posto. Il Palermo, a due punti dalla seconda piazza, sfida la Ternana, nel bel mezzo della lotta salvezza: i tre punti, soprattutto in questo momento, sono vitali.

SOGNO SERIE A - Bari contro Perugia, uno scontro diretto per delineare meglio la griglia. I padroni di casa vogliono assolutamente rispondere alle critiche e tentare il salto. Gli umbri, invece, devono assolutamente cercare la qualificazione e allontanare il Foggia. Il Cittadella, a pari punti con il Bari, cerca la vittoria contro il Brescia: i veneti vogliono assolutamente trovare l’aritmetica per qualificarsi play-off. Il Venezia, in splendida forma, vuole assolutamente trovare i tre punti e la quinta vittoria consecutiva contro il Foggia, alla caccia del miracolo promozione.

TUTTO È ANCORA POSSIBILE – In basso tutto può ancora succedere. L’Ascoli sfida l’Avellino in uno scontro diretto che vale tutto: chi vince sale e respira, chi perde rischia una stagione intera. La Virtus Entella va in casa della Salernitana: i liguri sono in una posizione favorevole, dunque serve una vittoria per poter affrontare con più tranquillità questo finale di campionato. Lo Pro Vercelli va in casa dello Spezia: serve una vittoria e una serie di risultati incrociati per sperare ancora nella salvezza. Stesso discorso per il Novara: la sfida con il Pescara diventa vitale. Tutto è ancora possibile. Ma manca davvero poco.