Mancini atteso al 'Curi' per Perugia-Brescia. Nel mirino Tonali e Vido

Sosta invernale al termine per il calcio italiano. Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, riprenderà dunque il suo giro delle piazze più importanti per visionare giocatori per la formazione azzurra. Il 'tuour 2019' del tecnico, secondo quanto quanto riportato dal Giornale di Brescia, inizierà sabato dal 'Curi' di Perugia per assistere al match fra i padroni di casa allenati da Alessandro Nesta e il Brescia di Eugenio Corini. Al centro delle attenzioni non solo Sandro Tonali, regista delle Rondinelle già convocato in azzurro lo scorso anno, ma anche Luca Vido, punta del Grifone di proprietà dell'Atalanta.